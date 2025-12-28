МАГАТЭ: РФ и Украина установили локальное перемирие для ремонта ЗАЭС

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 декабря, 2025
    • 15:49
    Ремонт ключевой линии электропередачи вблизи Запорожской АЭС начался после достижения очередного соглашения о локальном прекращении огня при посредничестве МАГАТЭ.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба агентства в соцсети X.

    "Начались крайне важные работы по ремонту линии электропередачи в районе Запорожской АЭС после очередного локального прекращения огня, достигнутого при содействии МАГАТЭ", - приводятся слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

    Находящаяся на площадке станции группа экспертов агентства наблюдает за проведением ремонтных работ, которые, как ожидается, продлятся несколько дней. Эти меры направлены на предотвращение ядерного инцидента в условиях военного конфликта.

    Гросси также поблагодарил обе стороны конфликта за согласие на установление очередного временного "окна тишины", которое позволит восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской тепловой электростанции, что поспособствует укреплению ядерной безопасности.

