Latviya Rusiya ilə sərhəddə hasar tikintisini başa çatdırıb
- 29 dekabr, 2025
- 22:33
Latviya-Rusiya sərhədində hasar tikintisi başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə layihəyə cavabdeh olan dövlət şirkəti "Valsts Nekustamie Ipasumi" (VNI) məlumat yayıb.
"Ümumilikdə Latviya-Rusiya sərhədində texniki cəhətdən nəzərdə tutulmuş yerlərdə fasiləsiz baryer təşkil edən təxminən 280 kilometr uzunluğunda sədd inşa olunub", – məlumatda deyilir.
2024-cü ildə Latviya-Belarus sərhədi boyunca təxminən 145 km uzunluğunda səddin tikintisi başa çatdırılıb.
"Sərhədin yüksək texnologiyalı avadanlıqla təchiz olunması davam edir və bizim son məqsədimiz – Avropa İttifaqının şərq sərhədində ən müasir sərhəd xidməti yaratmaqdır", – Latviya daxili işlər naziri Rihards Kozlovskis deyib.
Qeyd olunub ki, sərhəd infrastrukturu üzrə işlər davam edir. Buraya patrul yolları, bataqlıq ərazilərdə cığırlar, eləcə də digər mühəndis obyektləri daxildir.