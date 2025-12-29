Латвия достроила барьер на границе с Россией

На латвийско-российской границе завершено возведение физического заграждения.

Как передает Report, об этом сообщила ответственная за объект государственная компания Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI).

"В общей сложности на латвийско-российской границе построено около 280 километров заграждения, представляющего собой непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено", - говорится в сообщении.

В 2024 году было завершено строительство заграждения вдоль латвийско-белорусской границы протяженностью около 145 км.

"Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, и наша конечная цель - создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС", - цитирует пресс-служба VNI министра внутренних дел Латвии Рихардса Козловскиса.

Отмечается, что продолжаются работы по обустройству сопутствующей пограничной инфраструктуры, включая патрульные дороги и понтонные тропы на болотистых участках местности, а также другие инженерные объекты.