    Латвия достроила барьер на границе с Россией

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 22:18
    Латвия достроила барьер на границе с Россией

    На латвийско-российской границе завершено возведение физического заграждения.

    Как передает Report, об этом сообщила ответственная за объект государственная компания Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI).

    "В общей сложности на латвийско-российской границе построено около 280 километров заграждения, представляющего собой непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено", - говорится в сообщении.

    В 2024 году было завершено строительство заграждения вдоль латвийско-белорусской границы протяженностью около 145 км.

    "Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, и наша конечная цель - создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС", - цитирует пресс-служба VNI министра внутренних дел Латвии Рихардса Козловскиса.

    Отмечается, что продолжаются работы по обустройству сопутствующей пограничной инфраструктуры, включая патрульные дороги и понтонные тропы на болотистых участках местности, а также другие инженерные объекты.

