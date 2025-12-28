ГСЧС: При обстреле ВС РФ Киева погибли двое, пострадали 32 человека
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 10:52
Число пострадавших в результате вчерашнего обстрела российскими войсками Киева увеличилось до 32, погибли два человека.
Как передает Report, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила в своем телеграм-канале.
Согласно информации, спасатели завершили аварийно-спасательные работы во всех локациях города после вчерашнего массированного обстрела украинской столицы.
По последним данным, погибло два человека, пострадали 32, включая двух детей.
