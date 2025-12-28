В Азербайджане таможенники пресекли реализацию крупной партии контрабандных сигарет
Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли реализацию незаконно ввезенных в страну 1,18 млн сигарет.
Об этом Report в пресс-службе ГТК.
В ведомстве уточнили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Госкомитета и Бакинского главного таможенного управления в городе Хырдалане Абшеронского района было обнаружено 1 миллион 180 тысяч сигарет марки Platinium Seven без предусмотренной законодательством обязательной маркировки. Общая стоимость партии составила около 150 тысяч манатов.
По факту проводится расследование, о его результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация.
