В Исмаиллы перевернулся автомобиль, 1 человек погиб и 1 госпитализирован

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло ДТП.
Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.
ДТП зарегистрировано 16 августа около 23 часов на территории исмаиллинского села Халилли.
Водитель автомобиля марки "Mazda", житель Баку Фахраддин Агаев, потерял управление, в результате чего машина перевернулась.
Супруга Ф.Агаева Гызбяз погибла на месте аварии, другой пассажир госпитализирован.
ГУГДП ведет расследование.
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