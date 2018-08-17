В Исмаиллы перевернулся автомобиль, 1 человек погиб и 1 госпитализирован

17 августа, 2018 13:06

https://report.az/storage/news/c0eb44f94af94c0550d4628043db1b59/d4a3925a-7ccb-4451-8fcb-d803edd03fa2_292.jpg Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло ДТП. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана. ДТП зарегистрировано 16 августа около 23 часов на территории исмаиллинского села Халилли. Водитель автомобиля марки "Mazda", житель Баку Фахраддин Агаев, потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Супруга Ф.Агаева Гызбяз погибла на месте аварии, другой пассажир госпитализирован. ГУГДП ведет расследование.

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