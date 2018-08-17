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    В Исмаиллы перевернулся автомобиль, 1 человек погиб и 1 госпитализирован

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло ДТП. 

    Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана. 

    ДТП зарегистрировано 16 августа около 23 часов на территории исмаиллинского села Халилли. 

    Водитель автомобиля марки "Mazda", житель Баку Фахраддин Агаев, потерял управление, в результате чего машина перевернулась. 

    Супруга Ф.Агаева Гызбяз погибла на месте аварии, другой пассажир госпитализирован. 

    ГУГДП ведет расследование. 

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