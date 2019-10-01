В Имишли погиб мотоциклист

В Имишлинском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в вечернее время на шоссе Имишли-Гаравялли-Мирили рядом с селом Баджирован.

Так, житель села Ялавадж Имишлинского района Самир Агалар оглы Самедов на мотоцикле марки "ИЖ" столкнулся с трактором марки "Mtz-82", управляемый жителем села Гаравялли Ильхамом Гаджи оглы Джахангировым, 1963-го года.

От полученных травм, водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.