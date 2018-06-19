В Имишли 80 рабочих отравились на хлопковом поле - ОБНОВЛЕНО

Имишли. 19 июня. REPORT.AZ/ Часть отравившихся на хлопковых полях в Имишлинском районе размещены в отделении терапии районной больницы, а другая часть - в инфекционном отделении.

Как сообщает аранское бюро Report, число отравившихся достигло 80 человек.

*** 13:04

В Имишлинском районе Азербайджана рабочие отравились на хлопковом поле.

Как сообщает региональное бюро Report, по предварительным данным, десятки пострадавших были доставлены в Имишлинскую районную центральную больницу.

В настоящее время число отравившихся уточняется.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства сельского хозяйства Азербайджана, в настоящее время сотрудники министерства направляются на место происшествия: "После соответствующих расследований общественность будет проинформирована о случившемся".