В Хызы 54-летний мужчина получил травму, упав с крыши

11 мая, 2018 20:50

Хызы. 11 мая. REPORT.AZ/ В Хызы 54-летний мужчина получил травму, упав с крыши. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в селе Гилязи. Житель Хызы Мирсафа Магомед оглу Хадыев 1964 г.р. получил тяжелую травму, упав с крыши. Мужчина был незамедлительно доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Как заявили в медицинском учреждении, состояние М.Хадыева удовлетворительное. Отметим, что мужчина работает сварщиком в Управлении оросительных систем Хызинского района. По факту ведется расследование.