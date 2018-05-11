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    В Хызы 54-летний мужчина получил травму, упав с крыши

    Хызы. 11 мая. REPORT.AZ/ В Хызы 54-летний мужчина получил травму, упав с крыши.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в селе Гилязи. 

    Житель Хызы Мирсафа Магомед оглу Хадыев 1964 г.р. получил тяжелую травму, упав с крыши. Мужчина был незамедлительно доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

    Как заявили в медицинском учреждении, состояние М.Хадыева удовлетворительное.

    Отметим, что мужчина работает сварщиком в Управлении оросительных систем Хызинского района.

    По факту ведется расследование. 

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