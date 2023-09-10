В Гёйгёле "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек, трое получили травмы

В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, трое получили ранения.
Как сообщает западное бюро
В результате столкновения грузовика "КамАЗ" и легкового автомобиля "ВАЗ-21015" житель Кяльбаджарского района Мушфиг Байрамов, 1975 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия, Халай Малик оглу Тахирли, 1998 года рождения, Байрам Вели оглу Мамедов, 1998 года рождения, и Эльгюн Мубариз оглу Гусейнли, 1998 года рождения, получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы, по факту начато расследование.