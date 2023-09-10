В Гёйгёле "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек, трое получили травмы

В Гёйгёле "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек, трое получили травмы

В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, трое получили ранения.

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В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, трое получили ранения. Как сообщает западное бюро Report , инцидент произошел на Гаджикендском участке дороги Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар. В результате столкновения грузовика "КамАЗ" и легкового автомобиля "ВАЗ-21015" житель Кяльбаджарского района Мушфиг Байрамов, 1975 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия, Халай Малик оглу Тахирли, 1998 года рождения, Байрам Вели оглу Мамедов, 1998 года рождения, и Эльгюн Мубариз оглу Гусейнли, 1998 года рождения, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы, по факту начато расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал