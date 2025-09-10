ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В Гяндже восемь человек пострадали в ДТП

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 08:17
    В Гяндже восемь человек пострадали в ДТП

    В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь человек.

    Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей травмы различной степени тяжести получили М. Мамедзаде (1996 г.р.), Р. Гасанова (1968 г.р.), Р. Гасанов (1994 г.р.), Г. Гурбанова (1989 г.р.), С. Аскерова (1968 г.р.), Х. Алиева (2006 г.р.), П. Зейналова (1979 г.р.) и Р. Аббасова (1958 г.р.).

    Все пострадавшие были госпитализированы.

    По факту проводится расследование.

    Фото
    Лента новостей