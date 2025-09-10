В небе над Польшей уничтожают нарушившие воздушное пространство страны объекты Другие страны

Протесты в Непале обретают все более ожесточенный характер, погибло более 20 человек Другие страны

В Баку по ряду направлений наблюдаются пробки Инфраструктура

Фото В Гяндже восемь человек пострадали в ДТП Происшествия

В ФРГ произошло крупнейшее за последние годы отключение электричества Другие страны

В России закроются все филиалы "Японского центра" В регионе

Дуров заявил, что Telegram стал инструментом протестов во Франции ИКТ

Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий раз Другие страны