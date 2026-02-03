Кобахидзе и Барзани обсудили возможности Среднего коридора
В регионе
- 03 февраля, 2026
- 17:06
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.
Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии, на встрече были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и углубление взаимодействия в инвестиционной сфере.
В ходе встречи были особо подчеркнуты выгодное географическое положение Грузии, возрастающее значение Среднего коридора, а также роль страны как регионального транспортно-логистического центра.
Отмечено, что мир и стабильность являются ключевыми факторами экономического сотрудничества и регионального развития.
