Кобахидзе и Барзани обсудили возможности Среднего коридора

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.

Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии, на встрече были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и углубление взаимодействия в инвестиционной сфере.

В ходе встречи были особо подчеркнуты выгодное географическое положение Грузии, возрастающее значение Среднего коридора, а также роль страны как регионального транспортно-логистического центра.

Отмечено, что мир и стабильность являются ключевыми факторами экономического сотрудничества и регионального развития.