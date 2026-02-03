Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 17:06
    Кобахидзе и Барзани обсудили возможности Среднего коридора

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.

    Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии, на встрече были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и углубление взаимодействия в инвестиционной сфере.

    В ходе встречи были особо подчеркнуты выгодное географическое положение Грузии, возрастающее значение Среднего коридора, а также роль страны как регионального транспортно-логистического центра.

    Отмечено, что мир и стабильность являются ключевыми факторами экономического сотрудничества и регионального развития.

    Ираклий Кобахидзе Масрур Барзани Средний коридор
    Kobaxidze və Bərzani Orta Dəhlizin imkanlarını müzakirə ediblər
    Kobakhidze, Barzani discuss prospects of Middle Corridor
