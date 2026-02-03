Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Оборот Бакинской фондовой биржи сократился почти вдвое

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 16:51
    В январе текущего года совокупная стоимость сделок по всем финансовым инструментам, заключенных на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 5 млрд 294,961 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 48,6% или почти в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Количество сделок за отчетный период сократилось на 43,2%, до 1 811.

    На операции репо пришлось 89,8% оборота БФБ, или 4 млрд 756,887 млн манатов, что в 2,1 раза меньше в годовом выражении.

    В то же время в отчетном месяце объем сделок с государственными ценными бумагами увеличился в 7,6 раза, до 503,583 млн манатов, а с корпоративными ценными бумагами - в 10,9 раза, до 34,491 млн манатов.

    Бакинская фондовая биржа финансовые инструменты сделки на бирже
    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 2 dəfə azalıb
