    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 17:07
    Киберполиция Азербайджана разоблачила хакеров, создававших фишинговые страницы банков и НБКО

    Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело спецоперацию против хакеров, занимавшихся интернет-мошенничеством под видом кредитных предложений.

    Как сообщили Report в МВД, злоумышленники создавали фишинговые копии официальных сайтов банков и небанковских кредитных организаций, после чего размещали в социальных сетях объявления о выдаче кредитов на якобы выгодных условиях с низкими процентными ставками.

    В ходе оперативных мероприятий были задержаны 23-летний Кянан Гасымов и 30-летний Имам Ишмамедов, которые, действуя по предварительному сговору, обманули около 500 человек.

    Установлено, что потерпевшие, введенные в заблуждение внешним сходством поддельных страниц с настоящими электронными ресурсами финансовых учреждений, принимали фальшивые объявления за подлинные. Заинтересовавшись "выгодными" кредитными предложениями, граждане выходили на связь с мошенниками и передавали им запрашиваемые банковские данные - номера карт, коды безопасности CVV, а также одноразовые пароли OTP.

    Завладев этой информацией, злоумышленники беспрепятственно получали доступ к банковским счетам потерпевших и похищали находившиеся на них денежные средства. С целью сокрытия следов преступления похищенные деньги переводились на счета незаконных онлайн-казино и на другие финансовые ресурсы, после чего обналичивались. В своих первоначальных показаниях задержанные сообщили, что таким способом им удалось завладеть денежными средствами на сумму около 400 тысяч манатов.

    По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. Кянан Гасымов и Имам Ишмамедов привлечены к уголовной ответственности, в отношении них по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    В МВД вновь призвали граждан быть бдительными и не передавать данные банковских карт подозрительным лицам. По вопросам получения кредитов и аналогичных финансовых услуг следует обращаться исключительно в учреждения, имеющие лицензию Центрального банка. В случае выявления признаков возможного мошенничества необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.

    киберполиция Азербайджана хакерская сеть киберпреступность Хакеры кибермошенничество
    Bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının fişinq səhifələrini yaradan haker şəbəkəsi ifşa edilib
