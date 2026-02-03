Граждане Азербайджана направили в Украину гуманитарную помощь в виде энергетического оборудования.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсетях.

По его словам, гуманитарная помощь отправлена из Баку в рамках инициативы министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "Тепло для Украины". Груз передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и ряду территориальных общин.

"Эта помощь - еще один яркий пример истинной солидарности и братской помощи в трудное для Украины время", - написал дипломат.

В состав помощи вошли 17 генераторов различной мощности, четыре портативные системы питания и три тепловые пушки. Оборудование будет использовано для оперативного восстановления электроснабжения и теплоснабжения в регионах, пострадавших в результате российских ударов.

"Искренняя благодарность Азербайджану, его высшему руководству, предприятиям, организациям и всему азербайджанскому народу за неизменную последовательную поддержку Украины, за человечность и постоянную готовность помочь конкретным вопросам", - подчеркнул он.