Граждане Азербайджана направили в Украину гуманитарную помощь
- 03 февраля, 2026
- 16:41
Граждане Азербайджана направили в Украину гуманитарную помощь в виде энергетического оборудования.
Как передает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсетях.
По его словам, гуманитарная помощь отправлена из Баку в рамках инициативы министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "Тепло для Украины". Груз передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и ряду территориальных общин.
"Эта помощь - еще один яркий пример истинной солидарности и братской помощи в трудное для Украины время", - написал дипломат.
В состав помощи вошли 17 генераторов различной мощности, четыре портативные системы питания и три тепловые пушки. Оборудование будет использовано для оперативного восстановления электроснабжения и теплоснабжения в регионах, пострадавших в результате российских ударов.
"Искренняя благодарность Азербайджану, его высшему руководству, предприятиям, организациям и всему азербайджанскому народу за неизменную последовательную поддержку Украины, за человечность и постоянную готовность помочь конкретным вопросам", - подчеркнул он.