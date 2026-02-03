Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля
Происшествия
- 03 февраля, 2026
- 16:36
Открытое судебное заседание в Азербайджане по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и другие тяжкие преступления, продолжится 5 февраля.
Об этом Report сообщили в Бакинском военном суде.
Отметим, что судебный процесс в отношении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других обвиняемых начался 17 января 2025 года.
