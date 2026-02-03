Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 16:36
    Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

    Открытое судебное заседание в Азербайджане по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и другие тяжкие преступления, продолжится 5 февраля.

    Об этом Report сообщили в Бакинском военном суде.

    Отметим, что судебный процесс в отношении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других обвиняемых начался 17 января 2025 года.

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək
    Trial in Azerbaijan in сase involving Armenian citizens to continue on February 5
