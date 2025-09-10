İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Gəncədə ağır yol qəzasında 8 nəfər yaralanıb

    Hadisə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 08:09
    Gəncədə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü M. Məmmədzadə, 1968-ci il təvəllüdlü R. Həsənova, 1994-cü il təvəllüdlü R. Həsənov, 1989-cu il təvəllüdlü G. Qurbanova, 1968-ci il təvəllüdlü S. Əsgərova, 2006-cı il təvəllüdlü X. Əliyeva, 1979-cu il təvəllüdlü P. Zeynalova və 1958-ci il təvəllüdlü R. Abbasova xəsarət alıblar.

    Yaralılar dərhal xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гяндже восемь человек пострадали в ДТП

    Foto

    Gəncədə ağır yol qəzasında 8 nəfər yaralanıb

    Foto

