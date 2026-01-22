Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 17:41
    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    В Гяндже произошло цепное ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей Opel, Ford и еще одного автомобиля пострадали С.Мамедова (2000 г.р.) и Я.Мамедов (1996 г.р.).

    Пострадавшие доставлены в больницу.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Гянджа
    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    17:44

    Казахстан и Турция готовятся к практической реализации совместных геологоразведочных проектов

    В регионе
    17:43

    Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончилась

    Другие страны
    17:42

    MEDİA призвало Meta принять меры в отношении фейков в Facebook от имени президента Азербайджана

    Медиа
    17:41

    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    17:38

    Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

    Другие страны
    17:35

    Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство Report

    Индивидуальные
    17:34

    Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%

    Энергетика
    17:31

    Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году

    Энергетика
    17:31

    Исследователь: Снижение уровня Каспия обновило рекорд 48-летней давности

    Экология
    Лента новостей