İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:33
    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Gəncə şəhərində üç avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "Opel", "Ford" və daha bir avtomobilin toqquşması nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü S.Məmmədova və 1996-cı il təvəllüdlü Y.Məmmədov xəsarət alıb.

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Avtomobil qəzası hadisə Xəsarət
    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    17:56

    2026-ci il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb - YENİLƏNİR

    İncəsənət
    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti