Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 17:33
Gəncə şəhərində üç avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "Opel", "Ford" və daha bir avtomobilin toqquşması nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü S.Məmmədova və 1996-cı il təvəllüdlü Y.Məmmədov xəsarət alıb.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
