İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Ekologiya
    • 13 mart, 2026
    • 13:31
    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin idarə edilməsi şöbəsinin baş məsləhətçisi Murad Şahverdiyev Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun Zəngilanda keçirilən iclasında deyib.

    O bildirib ki, azad edilən ərazilərdə hidrometeoroloji qurğuların bərpası üçün çaylar üzərində müxtəlif stansiyalar quraşdırılıb:

    "Həmçinin azad edilən ərazilərdə mina probleminə görə meşə sahəsinin invertarlaşmasında çətinlik yaranır. Türkiyə təcrübəsindən istifadə edilərək peyk vasitəsi ilə meşə sahəsinin invertarlaşdırılması həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi ekoloji əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin mühafizəsi məqsədilə yeni Milli parkın yaradılması istiqamətində zəruri işlər həyata keçirilir. Bununla əlaqədar, Kəlbəcər, Laçın, Ağdərə və Xocalı rayonlarının ərazilərini əhatə etməklə 90 min hektar sahədə yaradılması təklif olunan yeni Milli parkın xəritə-sxemi hazırlanıb. Aidiyyəti dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb. Hazırda bu istiqamətdə müvafiq sənədləşdirmə işləri aparılır".

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupu Murad Şahverdiyev Milli parklar
    На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаров

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti