На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаров

На освобожденных территориях планируется создание национального парка площадью 90 тысяч гектаров.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил главный консультант отдела управления окружающей средой и природными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Мурад Шахвердиев на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, из-за минной опасности на некоторых территориях возникают трудности с инвентаризацией лесов. "Используя турецкий опыт, мы проводим инвентаризацию лесных площадей с помощью спутниковых данных. Эти работы проводятся в рамках создания нового национального парка для охраны природных комплексов, имеющих особое экологическое значение", - сообщил Шахвердиев.

Он также отметил, что подготовлена карта-схема национального парка площадью 90 тысяч гектаров, который охватит территории Кяльбаджарского, Лачынского, Агдеринского и Ходжалинского районов. Проект согласован с соответствующими государственными структурами, и в настоящее время ведутся необходимые документационные работы.