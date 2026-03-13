İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Şahmar Mövsümov: Azərbaycan coğrafi mövqeyindən istifadə edərək əlaqələrini inkişaf etdirir

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 13:38
    Şahmar Mövsümov: Azərbaycan coğrafi mövqeyindən istifadə edərək əlaqələrini inkişaf etdirir

    Azərbaycan coğrafi mövqeyindən istifadə edərək Şərq və Qərb, Şimal və Cənub ilə əlaqələrini inkişaf etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının (PA) İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən "Orta Dəhliz və Avrasiya bağlantı keçidi" adlı paneldə deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda dünyada ticarət sahəsində çətinliklər var:

    "Azərbaycan coğrafi mövqeyindən istifadə edərək Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında əlaqələrini inkişaf etdirir. Hər hansı əməkdaşlıq sülh şəraiti olmadan mümkün deyil. Ötən il Ağ Evdə baş tutan tarixi görüş Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə şərait yaratdı".

    Ş.Mövsümov həmçinin xatırladıb ki, Azərbaycan investisiyalar qoyur və hazırda 16 ölkəyə qaz ixrac edir.

    Orta Dəhliz Qlobal Bakı Forumu Şahmar Mövsümov
    Шахмар Мовсумов: Азербайджан развивает свои связи, используя географическое положение
    Shahmar Movsumov: Azerbaijan is developing relations using its geographical position

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti