Шахмар Мовсумов: Азербайджан развивает свои связи, используя географическое положение

Азербайджан, используя свое географическое положение, развивает связи с Востоком и Западом, Севером и Югом.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом экономических вопросов и инновационной политики развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского Форума.

По его словам, в настоящее время в мире существуют трудности в сфере торговли: "Азербайджан, используя свое географическое положение, развивает связи между Востоком и Западом, Севером и Югом. Какое-либо сотрудничество невозможно без условий мира. Историческая встреча, состоявшаяся в прошлом году в Белом доме, создала условия для мира между Азербайджаном и Арменией".

Мовсумов также напомнил, что Азербайджан инвестирует и в настоящее время экспортирует газ в 16 стран.