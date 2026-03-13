Шахмар Мовсумов: Азербайджан развивает свои связи, используя географическое положение

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 14:40
    Азербайджан, используя свое географическое положение, развивает связи с Востоком и Западом, Севером и Югом.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом экономических вопросов и инновационной политики развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского Форума.

    По его словам, в настоящее время в мире существуют трудности в сфере торговли: "Азербайджан, используя свое географическое положение, развивает связи между Востоком и Западом, Севером и Югом. Какое-либо сотрудничество невозможно без условий мира. Историческая встреча, состоявшаяся в прошлом году в Белом доме, создала условия для мира между Азербайджаном и Арменией".

    Мовсумов также напомнил, что Азербайджан инвестирует и в настоящее время экспортирует газ в 16 стран.

