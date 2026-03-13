İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycan millisi ilk oyununda Kanadaya məğlub olub

    Komanda
    • 13 mart, 2026
    • 13:47
    FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycan millisi ilk oyununda Kanadaya məğlub olub

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokuna məğlubiyyətlə start verib.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunda yer alan yığma birinci oyununda Kanada ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 16:10.

    Milli saat 16:05-də meydan sahibləri ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Yığma sabah İspaniya ilə görüşəcək.

    Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.

    FIBA Çempionlar Kuboku Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi

