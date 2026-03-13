Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub
Sağlamlıq
- 13 mart, 2026
- 13:31
Azərbaycanda keçən il ərzində 10 sporadik (tək-tək və ya nadir hallarda – red) qızılca hadisəsi qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə hesabatında əks olunub.
Hesabatda həmçinin bildirilib ki, ölkədə vaksinlərlə idarə olunan xəstəliklərdən poliomielit, difteriya, epidemik parotit, göyöskürək, məxmərək xəstəlikləri qeydə alınmayıb.
