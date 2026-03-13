İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Sağlamlıq
    • 13 mart, 2026
    • 13:31
    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Azərbaycanda keçən il ərzində 10 sporadik (tək-tək və ya nadir hallarda – red) qızılca hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə hesabatında əks olunub.

    Hesabatda həmçinin bildirilib ki, ölkədə vaksinlərlə idarə olunan xəstəliklərdən poliomielit, difteriya, epidemik parotit, göyöskürək, məxmərək xəstəlikləri qeydə alınmayıb.

    Nazirlər Kabineti Qızılca xəstəliyi
