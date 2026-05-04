    Futbol
    • 04 may, 2026
    • 17:44
    İnter Alessandro Bastonini satmaq niyyətində deyil

    İtaliyanın "İnter" klubu futbolçusu Alessandro Bastoninin komandadakı taleyi ilə bağlı qərar verib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Milan təmsilçisinin prezidenti Cüzeppe Marotta 25 yaşlı müdafiəçini satmaq niyyətində olmadıqlarını bildirib.

    Funksioner oyunçu ilə bağlı heç bir rəsmi təklif almadıqlarını da vurğulayıb:

    "Bastoni hazırda bizim futbolçumuzdur. O, qalmaq istəyir və biz onu klubda saxlamaqdan məmnunuq".

    Xatırladaq ki, Alessandro Bastoni cari mövsüm bütün turnirlərdə 38 oyuna çıxıb, 2 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

