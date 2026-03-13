В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025г
Здоровье
- 13 марта, 2026
- 14:07
В Азербайджане за прошлый год зарегистрировано 10 единичных случаев заражения корью.
Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета министров за 2025 год.
В отчете также указано, что в стране не зарегистрированы случаи заболеваний, управляемых вакцинацией, таких как полиомиелит, дифтерия, эпидемический паротит, коклюш и краснуха.
Последние новости
14:33
Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном КавказеВнешняя политика
14:28
В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025гЗдоровье
14:25
В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейскихДругие страны
14:12
Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
14:08
На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаровЭкология
14:07
В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025гЗдоровье
14:04
Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13Внешняя политика
14:02
ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в ТурцииФинансы
14:01