В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025г

В Азербайджане за прошлый год зарегистрировано 10 единичных случаев заражения корью.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета министров за 2025 год.

В отчете также указано, что в стране не зарегистрированы случаи заболеваний, управляемых вакцинацией, таких как полиомиелит, дифтерия, эпидемический паротит, коклюш и краснуха.