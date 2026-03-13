İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    AZCON Holding-in icraçı direktoru Şahin Babayev Asiya İnfrastruktur İnkişaf Bankı ilə görüş keçirib

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 13:46
    AZCON Holding-in icraçı direktoru Şahin Babayev Asiya İnfrastruktur İnkişaf Bankı ilə görüş keçirib

    AZCON Holding-in icraçı direktoru Şahin Babayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çinə səfər çərçivəsində Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının (AİİB) dövlət sektoru (2-ci region), layihə və korporativ maliyyə (qlobal) müştəriləri üzrə baş investisiya direktoru cənab Konstantin Limitovskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib.

    Görüş zamanı nəqliyyat və telekommunikasiya infrastrukturu üzrə maliyyələşdirmə və investisiya imkanlarının araşdırılması istiqamətində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Sonda Azərbaycanın nəqliyyat və telekommunikasiya infrastrukturu sektorlarında investisiya layihələrinin müəyyənləşdirilməsi, hazırlanması və həyata keçirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq çərçivəsinin formalaşdırılması məqsədilə AZCON Holding və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    9-13 mart 2026-cı il tarixlərini əhatə edən səfər çərçivəsində AZCON Holding-in icraçı direktoru Şahin Babayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bir sıra görüşlər keçirib, əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, mövcud layihələrə dair fikir mübadiləsi aparılıb və gələcək tərəfdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib.

