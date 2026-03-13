İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Hərbi
    13 mart, 2026
    • 13:45
    Keçən il Azərbaycanda 64 adda yeni silah-sursat istehsal olunub

    Keçən il Azərbaycanda 64 adda yeni silah-sursat istehsal olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.

    Hesabata əsasən, həmin müddət ərzində ölkədə 64 adda 69 müdafiə təyinatlı məmulat üzrə təcrübi konstruktor işləri aparılıb.

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin (MSN) tabeli müəssisələrində istehsalı mənimsənilmiş müdafiə təyinatlı məmulatların və onların ehtiyat hissələrinin çeşidlərinin sayı 1000-dən artıqdır.

    Nazirliyin müəssisələrində son illərdə genişmiqyaslı modernizasiya prosesləri həyata keçirilmişdir. Mövcud istehsal sahələri yenilənmiş, yeni texnoloji xətlər qurulmuş rəqəmsallaşma və avtomatlaşdırma səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb.

    Bundan başqa, keçən il MSN-in tabeliyində olan müəssisələr tərəfindən istehsal edilən məhsul həcmində əvvəlki illə müqayisədə 44,1% artım olub. Hesabat ilində Nazirliyin müəssisələri tərəfindən ixrac edilən məhsulların həcmi əvvəlki illə müqayisədə 57% artıb.

