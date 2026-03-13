В Азербайджане за год разработано 64 новых образца оборонной продукции

В Азербайджане в 2025 году разработано 64 наименования продукции оборонного назначения.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за минувший год.

Согласно документу, в отчетный период проводились опытно-конструкторские работы по 69 оборонным изделиям 64 наименований.

Отмечается, что на предприятиях Министерства оборонной промышленности освоено производство более 1000 видов продукции оборонного назначения и запасных частей.

"В последние годы на этих предприятиях проведена масштабная модернизация. Обновлены производственные площадки, внедрены новые технологические линии, значительно повышен уровень цифровизации и автоматизации", - говорится в отчете.

Кроме того, в 2025 году объем производства продукции предприятий Миноборонпрома увеличился на 44,1%, а экспорт оборонной продукции вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом.