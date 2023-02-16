В Гяндже прощаются с погибшим в Турции студентом

В поселке Джавадхан города Гянджа проходит церемония прощания с погибшим в результате землетрясения в Турции азербайджанским студентом Шахином Велиевым.

В поселке Джавадхан города Гянджа проходит церемония прощания с погибшим в результате землетрясения в Турции азербайджанским студентом Шахином Велиевым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие члены семьи погибшего, близкие родственники, представители общественности и жители поселка.

Напомним, что после продолжительных поисков тела четырех азербайджанских студентов Университета Инону в Малатье были обнаружены 14 февраля.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.