    В Гяндже произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 17:10
    В Гяндже произошел взрыв в жилом доме

    В Гяндже прогремел взрыв в одной из квартир 5-этажного жилого дома.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате пострадали два человека.

    На место происшествия были вызваны пожарные машины и бригада скорой помощи.

    По факту проводится расследование.

    Гянджа жилой дом взрыв
