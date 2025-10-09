В Гяндже произошел взрыв в жилом доме
Происшествия
- 09 октября, 2025
- 17:10
В Гяндже прогремел взрыв в одной из квартир 5-этажного жилого дома.
Как сообщает западное бюро Report, в результате пострадали два человека.
На место происшествия были вызваны пожарные машины и бригада скорой помощи.
По факту проводится расследование.
