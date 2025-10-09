Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2
- 09 oktyabr, 2025
- 17:35
Gəncədə partlayış nəticəsində ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, İsaq Cəfərov küçəsində yerləşən yaşayış binasında qeydə alınan partlayış nəticəsində ağır xəsarət alan 1989-cu il təvəllüdlü Elnur Qurbanov Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə aparılır.
Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.
Xatırladaq ki, təmir işi görülən mənzildə başvermiş partlayış nəticəsində usta çalışan E.Qurbanov ağır xəsarətlər alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Gəncədə partlayış nəticəsində ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, İsaq Cəfərov küçəsində yerləşən yaşayış binasında qeydə alınan partlayış nəticəsində ağır xəsarət alan 1989-cu il təvəllüdlü Elnur Qurbanov Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə aparılır.
Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.
Xatırladaq ki, təmir işi görülən mənzildə başvermiş partlayış nəticəsində usta çalışan E.Qurbanov ağır xəsarətlər alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Gəncədə yaşayış binasında partlayış baş verən mənzildə təmir işləri görən usta xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, onun 1989-cu il təvəllüdlü Elnur Qurbanov olduğu bildirilir.
Bundan başqa, daha bir nəfərin də xəsarət aldığı qeyd olunub.
Gəncə şəhərində mənzildə partlayış olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsində baş verib.
Əraziyə yanğınsöndürən maşınlar və təcili yardım biriqadası cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.