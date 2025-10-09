İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:35
    Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2

    Gəncədə partlayış nəticəsində ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, İsaq Cəfərov küçəsində yerləşən yaşayış binasında qeydə alınan partlayış nəticəsində ağır xəsarət alan 1989-cu il təvəllüdlü Elnur Qurbanov Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə aparılır.

    Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

    Xatırladaq ki, təmir işi görülən mənzildə başvermiş partlayış nəticəsində usta çalışan E.Qurbanov ağır xəsarətlər alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə partlayış
    В Гяндже произошел взрыв в жилом доме

