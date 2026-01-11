İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Qara Qarayev Azərbaycanın U-21 millisində işə başlayıb

    Futbol
    • 11 yanvar, 2026
    • 20:38
    Qara Qarayev Azərbaycanın U-21 millisində işə başlayıb
    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının məşqçilər heyətində yeni təyinatlar həyata keçirilib.

    AFFA-dan "Report"a verilən məlumata görə, qərara əsasən, Rəşad Hüseynov U-21-in məşqçisi, Qara Qarayev isə analitik vəzifəsinə təyin olunub.

    AFFA rəhbərliyi yeni təyinatların 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin inkişafına, gənc oyunçuların hazırlıq prosesinin daha səmərəli təşkilinə və beynəlxalq oyunlara daha sistemli şəkildə hazırlanmalarına töhfə verəcəyinə ümid edir.

    Qeyd edək ki, 25 yaşından məşqçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan Rəşad Hüseynov müxtəlif illərdə "Rəvan", "Zirə", "Sabah" və "Neftçi" klublarında çalışıb. 36 yaşlı mütəxəssis "Sabah"da əsas komandanın baş məşqçisinin köməkçisi vəzifəsini də yerinə yetirib.

    Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan Qara Qarayevin isə peşəkar karyerasının böyük hissəsi "Qarabağ"la bağlı olub. Milli komandamızın 33 yaşlı sabiq yarımmüdafiəçisi daha sonra "Neftçi" və "Araz-Naxçıvan"da çıxış edib.

