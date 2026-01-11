Гара Гараев приступил к работе в молодежной сборной Азербайджана по футболу

В тренерском штабе сборной Азербайджана U-21 по футболу произведены новые назначения.

Как сообщили Report в Федерации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Рашад Гусейнов назначен тренером U-21, а Гара Гараев стал аналитиком в штабе.

Руководство АФФА надеется, что новые назначения внесут вклад в развитие молодежной сборной, более эффективную организацию процесса подготовки молодых игроков и более системную подготовку к международным матчам.

Отметим, что Рашад Гусейнов, занимающийся тренерской деятельностью с 25 лет, в разные годы работал в клубах "Раван", "Зиря", "Сабах" и "Нефтчи". 36-летний специалист также выполнял обязанности помощника главного тренера основной команды "Сабах".

Гара Гараев, один из известных лиц азербайджанского футбола, большую часть своей профессиональной карьеры был связан с "Карабахом". 33-летний бывший полузащитник основной сборной позже выступал за "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван".