    Гара Гараев приступил к работе в молодежной сборной Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 11 января, 2026
    • 21:40
    Гара Гараев приступил к работе в молодежной сборной Азербайджана по футболу

    В тренерском штабе сборной Азербайджана U-21 по футболу произведены новые назначения.

    Как сообщили Report в Федерации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Рашад Гусейнов назначен тренером U-21, а Гара Гараев стал аналитиком в штабе.

    Руководство АФФА надеется, что новые назначения внесут вклад в развитие молодежной сборной, более эффективную организацию процесса подготовки молодых игроков и более системную подготовку к международным матчам.

    Отметим, что Рашад Гусейнов, занимающийся тренерской деятельностью с 25 лет, в разные годы работал в клубах "Раван", "Зиря", "Сабах" и "Нефтчи". 36-летний специалист также выполнял обязанности помощника главного тренера основной команды "Сабах".

    Гара Гараев, один из известных лиц азербайджанского футбола, большую часть своей профессиональной карьеры был связан с "Карабахом". 33-летний бывший полузащитник основной сборной позже выступал за "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван".

    Qara Qarayev Azərbaycanın U-21 millisində işə başlayıb

