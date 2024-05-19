МЧС приступило к поискам утонувшего в Гянджачае подростка

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приступило к поискам предположительно утонувшего в Гянджачае 14-летнего подростка.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приступило к поискам предположительно утонувшего в Гянджачае 14-летнего подростка.

Как сообщили Report в ведомстве, на горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация об утоплении подростка на участке реки Гянджачай в жилом массиве Гюлистан города Гянджа.

Силы Гянджинского регионального центра МЧС были незамедлительно привлечены к поисково-спасательной операции по направлениям предположительного утопления Аллахвердиева Мурада Ясин оглу, 2010 года рождения.

2024-05-18 23:34

В Гянджачае утонул 14-летний подросток.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report , это житель города Гянджа Мурад Аллахвердиев, 2010 года рождения.

Родные подростка сегодня обратились в полицию в связи с его пропажей.

По факту ведется расследование.