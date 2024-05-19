МЧС приступило к поискам утонувшего в Гянджачае подростка

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приступило к поискам предположительно утонувшего в Гянджачае 14-летнего подростка.
Как сообщили
Силы Гянджинского регионального центра МЧС были незамедлительно привлечены к поисково-спасательной операции по направлениям предположительного утопления Аллахвердиева Мурада Ясин оглу, 2010 года рождения.
В Гянджачае утонул 14-летний подросток.
Как сообщает корреспондент местного бюро
Родные подростка сегодня обратились в полицию в связи с его пропажей.
По факту ведется расследование.