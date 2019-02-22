Пожар в средней школе в Губе потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 19:22
Губа. 22 февраля. REPORT.AZ/ Пожар в школе в Губе потушен.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент отмечен в полной средней школе имени Байрама Шихамирова поселка Зардаби.
Искры из печи попали на деревянный пол, в результате чего загорелся один из классов на третьем этаже школы.
Инцидент произошел после уроков, по этой причине никто не пострадал.
Пожар удалось потушить за короткое время.
По факту ведется расследование.
*** 17:16
Губа. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Губе в школе произошел пожар.
Как сообщает северное бюро Report, пожар начался в здании средней школы в поселке Г.Зардаби, когда шли уроки.
Учащиеся учебного заведения сразу были эвакуированы.
На место происшествия привлечены пожарные, которым удалось пресечь распространение огня.
Никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости