Пожар в средней школе в Губе потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 19:22

Губа. 22 февраля. REPORT.AZ/ Пожар в школе в Губе потушен.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент отмечен в полной средней школе имени Байрама Шихамирова поселка Зардаби.

Искры из печи попали на деревянный пол, в результате чего загорелся один из классов на третьем этаже школы.

Инцидент произошел после уроков, по этой причине никто не пострадал.

Пожар удалось потушить за короткое время.

По факту ведется расследование.

*** 17:16

Губа. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Губе в школе произошел пожар.

Как сообщает северное бюро Report, пожар начался в здании средней школы в поселке Г.Зардаби, когда шли уроки.

Учащиеся учебного заведения сразу были эвакуированы.

На место происшествия привлечены пожарные, которым удалось пресечь распространение огня.

Никто не пострадал.

По факту ведется расследование.