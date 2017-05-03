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    В Губе машина сбила мужчину средних лет

    Пострадавший был доставлен в больницу водителем© Report.az

    Губа. 3 мая. REPORT.AZ/ В Губинском районе произошло ДТП с наездом на пешехода.

    Как передает северное бюро Report, житель села Зардаби Поладов Хикмет Фикрет оглу на территории села Биринджи Нугади на управляемом им автомобиле марки "ВАЗ-21012" наехал на жителя села Мирзоева Сабита Вейсельгара оглу 1974 г.р.

    Пострадавший был доставлен водителем в Губинскую районную центральную больницу.

    У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левой малоберцовой кости и перелом левой плечевой кости. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту правоохранительными органами ведется расследование.

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