В Губе машина сбила мужчину средних лет

© Report.az

Губа. 3 мая. REPORT.AZ/ В Губинском районе произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает северное бюро Report, житель села Зардаби Поладов Хикмет Фикрет оглу на территории села Биринджи Нугади на управляемом им автомобиле марки "ВАЗ-21012" наехал на жителя села Мирзоева Сабита Вейсельгара оглу 1974 г.р.

Пострадавший был доставлен водителем в Губинскую районную центральную больницу.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левой малоберцовой кости и перелом левой плечевой кости. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.