В Грузии родственники винят врачей в смерти беременной азербайджанки - ФОТО

33-летняя беременная жительница села Назарли Гардабанского района Грузии скончалась.

Как сообщает местное бюро Report, состояние находящейся на восьмом месяце беременности С.Юсубовой ухудшилось накануне. В тот же день родственники доставили ее в больницу. Врачи выписали ей несколько лекарств и отпустили домой.

Спустя несколько часов после приезда домой состояние С.Юсубовой вновь ухудшилось, ее повторно отвезли в больницу. Ночью родственникам из больницы сообщили, что С.Юсубова скончалась.

Тело женщины было доставлено в центр экспертизы города Рустави.

Родные умершей обвиняют врачей в смерти С.Юсубовой. Они утверждают, что женщина умерла из-за халатности врачей.

По факту продолжается расследование.