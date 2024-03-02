В Гёйгёле обнаружены оружие и боеприпасы

В Гёйгёле обнаружены оружие и боеприпасы.

В Гёйгёле обнаружены оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В Гёйгёльское районное управление полиции поступила информация о наличии оружия и боеприпасов в селах Топалгасанли, Кёшкю и Молладжалилли.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий были обнаружены и изъяты 688 патронов разных калибров, магазины к патронам и один пистолет.

Кроме того, в результате профилактических мероприятий житель села Шахрияр добровольно сдал полиции одно охотничье ружье ИЖ.