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В Гедабеке проходит церемония прощания с погибшим в результате землетрясения в Турции студентом

В Гедабеке проходит церемония прощания с погибшим в результате землетрясения в Турции студентом В селе Инякбоган Гедабекского района проходит церемония прощания с погибшим в результате землетрясения в Турции азербайджанским студентом Самиром Гулиевым.
Происшествия
16 февраля 2023 г. 12:41
В Гедабеке проходит церемония прощания с погибшим в результате землетрясения в Турции студентом

В селе Инякбоган Гедабекского района проходит церемония прощания с погибшим в результате землетрясения в Турции азербайджанским студентом Самиром Гулиевым.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии прощания принимают участие члены семьи студента, близкие родственники, представители общественности, жители села, сотрудники Исполнительной власти Гедабекского района.

Самир Гулиев будет похорон на сельском кладбище.

Напомним, что тела азербайджанских студентов Самира Гулиева, Шахина Велиева, Хумама Исмаиллы и Гюндуза Назарзаде, обучавшихся в Университете Инёню в Малатье, были найдены 14 февраля после длительных поисков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə zəlzələdə həlak olan tələbə Samir Quliyev Gədəbəydə dəfn olunub - YENİLƏNİB

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