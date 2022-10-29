В Газахе произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Ханлыглар Газахского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Г.Велизаде, Т.Гулиев (оба 2000 г.р.) и еще один человек.
Раненые доставлены в Газахскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
В Газахе произошло ДТП, есть пострадавшиеВ Газахе произошло ДТП, есть пострадавшие В селе Ханлыглар Газахского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Г.Велизаде, Т.Гулиев (оба
Происшествия
29 октября 2022 г. 22:02
https://static.report.az/photo/06b94ddd-4e8b-32ee-91b8-ab751dab0eeb.jpg
В селе Ханлыглар Газахского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Версия на азербайджанском языке Qazaxda avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var