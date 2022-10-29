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В Газахе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Газахе произошло ДТП, есть пострадавшие В селе Ханлыглар Газахского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Г.Велизаде, Т.Гулиев (оба
Происшествия
29 октября 2022 г. 22:02
В Газахе произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Ханлыглар Газахского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Г.Велизаде, Т.Гулиев (оба 2000 г.р.) и еще один человек.

Раненые доставлены в Газахскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

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