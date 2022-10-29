В Газахе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Газахе произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Ханлыглар Газахского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Г.Велизаде, Т.Гулиев (оба

https://static.report.az/photo/06b94ddd-4e8b-32ee-91b8-ab751dab0eeb.jpg https://static.report.az/photo/06b94ddd-4e8b-32ee-91b8-ab751dab0eeb.jpg

В селе Ханлыглар Газахского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.



Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Г.Велизаде, Т.Гулиев (оба 2000 г.р.) и еще один человек.



Раненые доставлены в Газахскую центральную районную больницу.



По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал