В Гахе супруг спас жену от самоубийства

Гах. 10 августа. REPORT.AZ/ В Гахском районе супруг спас жену от самоубийства.

Как сообщает северо-западное бюро Report, случай произошел сегодня утром в селе Амберчай.

Жительница села М.М. 1972 г.р. предприняла попытку покончить жизнь самоубийством путем повешения. Однако мужу удалось спасти жену. Мужчина доставил супругу в Гахскую центральную районную больницу.

М.М. была оказана первая медицинская помощь, после вмешательства врачей ее состояние нормализовалось. Женщина помещена в реанимационное отделение больницы. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

По факту ведется расследование.