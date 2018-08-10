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    В Гахе супруг спас жену от самоубийства

    Гах. 10 августа. REPORT.AZ/ В Гахском районе супруг спас жену от самоубийства.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, случай произошел сегодня утром в селе Амберчай.

    Жительница села М.М. 1972 г.р. предприняла попытку покончить жизнь самоубийством путем повешения. Однако мужу удалось спасти жену. Мужчина доставил супругу в Гахскую центральную районную больницу.

    М.М. была оказана первая медицинская помощь, после вмешательства врачей ее состояние нормализовалось. Женщина помещена в реанимационное отделение больницы. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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