В Гахе проливные дожди затопили дома

В результате проливных дождей на территории Гахского района затопило жилые дома, а также объекты общепита.

В результате проливных дождей на территории Гахского района затопило жилые дома, а также объекты общепита.

Как сообщает северо-западное бюро Report, наблюдаемые прошлой ночью ливни и сильный ветер привели к ряду последствий на территории района.

Повалены деревья на обочине дорог, дождевые воды затопили приусадебные участки.

Разлив реки Гапычай привел к затоплению объектов общепита в селах Марсан и Шотавар.

В настоящее время профильные структуры проводят работы по устранению последствий природного явления.