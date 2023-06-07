В Гахе проливные дожди затопили дома

В результате проливных дождей на территории Гахского района затопило жилые дома, а также объекты общепита.
Как сообщает северо-западное бюро Report, наблюдаемые прошлой ночью ливни и сильный ветер привели к ряду последствий на территории района.
Повалены деревья на обочине дорог, дождевые воды затопили приусадебные участки.
Разлив реки Гапычай привел к затоплению объектов общепита в селах Марсан и Шотавар.
В настоящее время профильные структуры проводят работы по устранению последствий природного явления.