О нас

В Гахе проливные дожди затопили дома

В Гахе проливные дожди затопили дома В результате проливных дождей на территории Гахского района затопило жилые дома, а также объекты общепита.
Происшествия
7 июня 2023 г. 14:10
В Гахе проливные дожди затопили дома

В результате проливных дождей на территории Гахского района затопило жилые дома, а также объекты общепита.

Как сообщает северо-западное бюро Report, наблюдаемые прошлой ночью ливни и сильный ветер привели к ряду последствий на территории района.

Повалены деревья на обочине дорог, дождевые воды затопили приусадебные участки.

Разлив реки Гапычай привел к затоплению объектов общепита в селах Марсан и Шотавар.

В настоящее время профильные структуры проводят работы по устранению последствий природного явления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda leysan olub, çay daşıb, restoran və evlərin həyətlərini su basıb

Самое важное

ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi