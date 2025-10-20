В Габале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Габалинском районе столкнулись два автомобиля, пострадали три человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Нохургышлак.

Столкнулись автомобили ВАЗ-2106, управляемый Алиагой Мирзалиевым (1956 г.р.) и Opel - Адилем Мамедовым (1962 г.р.).

В результате пострадали пассажиры Opel - Харига Мамедова (1965 г.р.), Нуртекин Мамедли (1999 г.р.) и Айтекин Мамедова (1992 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в Центральную больницу Габалинского района.

По факту ведется расследование.