Qəbələdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 20 oktyabr, 2025
- 18:13
Qəbələdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Nohurqışlaq kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 1956-cı il təvəllüdlü Əliağa Mirzalıyevin idarə etdiyi "VAZ-2106" və 1962-ci il təvəllüdlü Adil Məmmədovun idarə etdiyi "Opel" markalı avtomobil toqquşub.
Nəticədə "Opel"də olan sərnişinlər 1965-ci il təvəllüdlü Xariqə Məmmədova, 1999-cu il təvəllüdlü Nurtəkin Məmmədli və 1992-ci il təvəllüdlü Aytəkin Məmmədova xəsarət alıblar.
Yaralılar Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
19:26
"AzərEnerji" energetiklər günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçiribEnergetika
19:26
Makron "İstəklilər koalisiyası"nın Ukrayna üzrə görüşünün vaxtını açıqlayıbDigər ölkələr
19:11
"Yuventus" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
19:10
Türkiyə və Yunanıstan XİN başçıları görüşübRegion
19:07
Foto
Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşübXarici siyasət
19:02
Lavrov Rubio ilə ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
18:59
Netanyahu: İsrail Qəzzaya 153 ton bomba atıbDigər ölkələr
18:55
Foto
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT-nin aparıcı qurumları ilə əməkdaşlığını gücləndirirXarici siyasət
18:48
Foto