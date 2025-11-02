Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В ДТП в Исмаиллы погибла 74-летняя женщина

    Происшествия
    • 02 ноября, 2025
    • 11:12
    В ДТП в Исмаиллы погибла 74-летняя женщина

    В селе Буйнуз Исмаиллинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, при столкновении автомобилей "Kia" под управлением Вюсала Рубильзаде и "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Зейнеддин Алиева, серьезные травмы получила пассажирка второго транспортного средства 74-летняя Гюльяз Алиева.

    Женщину доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на усилия врачей.

    В региональной группе пресс-службы МВД заявили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Исмаиллинский район ДТП
    Лента новостей