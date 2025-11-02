İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hadisə
    • 02 noyabr, 2025
    • 11:03
    İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib, ölən var.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Buynuz kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, Vüsal Rubilzadənin idarə etdiyi "Kia" və Zeynəddin Əliyevin idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "VAZ"da olan sərnişin, 74 yaşlı Gülyaz Əliyeva aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

    Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    В ДТП в Исмаиллы погибла 74-летняя женщина

