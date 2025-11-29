В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск
Происшествия
- 29 ноября, 2025
- 15:47
В доме члена Президиума Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) проведен обыск.
По информации Report, обыск был проведен в доме Мамеда Ибрагима.
Напомним, что сегодня обыск был проведен в доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.
Последние новости
16:07
Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%Финансы
16:04
Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в ЛачынеKультурная политика
15:58
Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%Финансы
15:56
В Таджикистане вводят новые ограничения на подачу электроэнергииВ регионе
15:47
В доме члена Президиума ПНФА проведен обыскПроисшествия
15:44
Генштаб: ВСУ атаковали авиаремонтный завод РФДругие страны
15:36
Индонезия: число погибших в результате наводнений возросло до 303 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:34
Азербайджанский боксер стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
15:27