Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск

    Происшествия
    • 29 ноября, 2025
    • 15:47
    В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск

    В доме члена Президиума Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) проведен обыск.

    По информации Report, обыск был проведен в доме Мамеда Ибрагима.

    Напомним, что сегодня обыск был проведен в доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.

    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünün evində axtarış aparılıb
    Elvis

    Последние новости

    16:07

    Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%

    Финансы
    16:04

    Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в Лачыне

    Kультурная политика
    15:58

    Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%

    Финансы
    15:56

    В Таджикистане вводят новые ограничения на подачу электроэнергии

    В регионе
    15:47

    В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск

    Происшествия
    15:44

    Генштаб: ВСУ атаковали авиаремонтный завод РФ

    Другие страны
    15:36

    Индонезия: число погибших в результате наводнений возросло до 303 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:34

    Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    15:27

    Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11

    Другие страны
    Лента новостей