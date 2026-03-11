Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Жапаров: Девять из 10-ти кандидатов на пост главы МЧС Кыргызстана замешаны в коррупции

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 09:33
    Жапаров: Девять из 10-ти кандидатов на пост главы МЧС Кыргызстана замешаны в коррупции

    Девять из десяти предложенных кандидатов на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана оказались связаны с коррупционными делами.

    Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    По его словам, после освобождения от должности прежнего главы ведомства было предложено рассмотреть 10 кандидатур.

    "Но по девяти из них выяснилось, что есть коррупционные дела. У нас что на госслужбе не осталось нормальных и чистых кадров? Мы еле нашли подходящую кандидатуру", - сказал президент.

    Отметим, что вчера глава МЧС Урматбек Шамырканов отстранен от должности спустя три недели после назначения.

    Садыр Жапаров МЧС Урматбек Шамырканов
    Sadır Japarov: Nazir vəzifəsinə təklif olunan 10 namizəddən 9-nun adı korrupsiyada hallanır
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    10:02

    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    АПК
    09:58

    Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Внешняя политика
    09:55

    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Энергетика
    09:51

    Катар заявил о перехвате ракетной атаки

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Энергетика
    09:38

    Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана

    Другие страны
    09:34

    Глава МИД Катара: Страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран этого не понимает

    Другие страны
    Лента новостей