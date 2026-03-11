Жапаров: Девять из 10-ти кандидатов на пост главы МЧС Кыргызстана замешаны в коррупции
В регионе
- 11 марта, 2026
- 09:33
Девять из десяти предложенных кандидатов на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана оказались связаны с коррупционными делами.
Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
По его словам, после освобождения от должности прежнего главы ведомства было предложено рассмотреть 10 кандидатур.
"Но по девяти из них выяснилось, что есть коррупционные дела. У нас что на госслужбе не осталось нормальных и чистых кадров? Мы еле нашли подходящую кандидатуру", - сказал президент.
Отметим, что вчера глава МЧС Урматбек Шамырканов отстранен от должности спустя три недели после назначения.
Последние новости
10:19
Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в деньДругие страны
10:07
Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядомДругие страны
10:02
В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодийАПК
09:58
Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМВнешняя политика
09:55
Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррельЭнергетика
09:51
Катар заявил о перехвате ракетной атакиДругие страны
09:45
Азербайджанская нефть подешевела почти на $13Энергетика
09:38
Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против ИранаДругие страны
09:34