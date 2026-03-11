Жапаров: Девять из 10-ти кандидатов на пост главы МЧС Кыргызстана замешаны в коррупции

Девять из десяти предложенных кандидатов на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана оказались связаны с коррупционными делами.

Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, после освобождения от должности прежнего главы ведомства было предложено рассмотреть 10 кандидатур.

"Но по девяти из них выяснилось, что есть коррупционные дела. У нас что на госслужбе не осталось нормальных и чистых кадров? Мы еле нашли подходящую кандидатуру", - сказал президент.

Отметим, что вчера глава МЧС Урматбек Шамырканов отстранен от должности спустя три недели после назначения.